В Кремле высказались о новых ограничениях из-за коронавируса

Песков уточнил, что рост заболеваемости есть, поэтому россияне должны быть «более аккуратными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что о дополнительных ограничениях из-за коронавируса пока речи не идет. Его слова цитирует РИА Новости.

Песков уточнил, что рост заболеваемости есть, поэтому россияне должны быть «более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких».

Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в ближайшее время вводить ограничения.