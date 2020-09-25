Собянин опубликовал обращение в связи с коронавирусом

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома.

В пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.

«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», — написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Покупки и оплату счетов мэр Москвы посоветовал поручить молодым членам семьи или посещать магазины и аптеки в перчатках.

Работающим пенсионерам старше 65 лети и людям с хроническими заболеваниями Собянин рекомендовал перейти на «удаленку» или взять отпуск.

Кроме того, мэр Москвы обратился к руководителям предприятий и организаций.

«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим», — написал он.

Собянин подчеркнул, что в транспорте и общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Он добавил, что к жестким ограничениям возвращаться «очень не хочется».

«Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин попросил пять тысяч московских компаний уйти на дистанционную работу.