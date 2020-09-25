Собянин опубликовал обращение в связи с коронавирусом

В пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.
Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.
«Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», — написал Собянин на своем сайте.
Он отметил, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
Покупки и оплату счетов мэр Москвы посоветовал поручить молодым членам семьи или посещать магазины и аптеки в перчатках.
Работающим пенсионерам старше 65 лети и людям с хроническими заболеваниями Собянин рекомендовал перейти на «удаленку» или взять отпуск.
Кроме того, мэр Москвы обратился к руководителям предприятий и организаций.
«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим», — написал он.
Собянин подчеркнул, что в транспорте и общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Он добавил, что к жестким ограничениям возвращаться «очень не хочется».
«Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр Москвы.
Ранее Собянин попросил пять тысяч московских компаний уйти на дистанционную работу.