Ученый назвал причины роста заболеваемости коронавирусом
Рост связан в том числе с нехваткой витамина D.
Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет
По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».
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