Ученый назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Рост связан в том числе с нехваткой витамина D.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».

Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в ближайшее время вводить ограничения.