Рязанская епархия начала судиться с мэрией за школу №6

К рассмотрению дела привлекут городскую думу и правительство области.

В Рязани начался суд по иску епархии к администрации города. Первое заседание прошло в понедельник, 21 сентября.

Епархия намерена вернуть в свою собственность здание по адресу Семинарская, 6, где на данный момент расположена школа №6. Юрист истца заверила, что раньше там располагалось общежитие духовного училища: «По федеральному закону предусматривается возвращение недвижимости, которая раньше принадлежала религиозным организациям».

На заседание юрист принесла архивные справки, подтверждающие, что здание было построено за счет средств епархии и принадлежало церкви. До 1917 года в помещении располагались классы при семинарии и находилось духовное общежитие.

Представитель епархии отметила, что судиться пришлось по вынужденным мерам: «Семинаристам пришлось учиться в одном из корпусов Рязанского кремля. Помещение не предусмотрено для этого, поэтому учебное заведение могут закрыть, если не найти условия лучше».

На заседании напомнили, что мэрия предлагала другие здания для размещения семинарии. По словам юриста епархии, представленные помещения требуют больших вложений, а «такой суммы у епархии нет».

Директор школы Татьяна Гречанинова заявила, что в здание, где сейчас находится учебное заведение, необходимо вкладывать большие суммы. По ее словам, только на ремонт крыши уйдет около 840 тысяч рублей. Директор добавила, что на здании часто образовываются трещины из-за плотной автомобильной проходимости возле школы.

«Удовлетворительное состояние школы — заслуга родителей и спонсорской помощи», — отметила Гречанинова. В свою очередь представитель мэрии сообщила, что епархия не предоставила никаких документов, доказывающих, что здание использовалось в религиозных целях.

К рассмотрению дела привлекут городскую думу и правительство области. Следующее заседание состоится 20 октября.