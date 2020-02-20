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Фото: © RZN.info / Антоний Тополов
Рязанская мэрия передаст епархии два здания. Ранее епархия просила у администрации города для своих нужд школу №6. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил руководитель миссионерского отдела Арсений Вилков.
«Рязанская епархия подавала запрос в мэрию, чтобы вернуть здание, где сейчас располагается школа №6. Раньше это было церковное здание. Оно было построено для нужд церкви и, согласно закону, может быть вновь передано епархии», — рассказал отец Арсений.
По словам священника, у администрации города есть свои причины оставить здание за школой. Однако в мэрии пообещали, что предложат другие варианты и передадут епархии два здания.
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