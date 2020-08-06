Епархия намерена отсудить у мэрии школу в Рязани
Ранее епархия заявляла, что запросила для своих нужд здание школы №6.
Епархия намерена отсудить у мэрии школу в Рязани. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.
Рязанская епархия подала в суд на горадминистрацию с требованием признать решение мэрии недействительным (предположительно речь идет об отказе в передаче «Школы №6 с углубленным изучением французского языка» на улице Семинарской).
Ранее епархия заявляла, что запросила для своих нужд здание школы №6, которая построилась в 1816 году как корпус семинарии.
Мэрия планировала предложить другие варианты.