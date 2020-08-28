Шестую школу не передадут рязанской епархии — Любимов

Губернатор подчеркнул, что вопрос о передаче не стоит.

Вопрос о передаче школы №6 рязанской епархии не стоит. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на Родительском онлайн-собрании, которое прошло в пятницу, 28 августа.

Глава региона также уточнил, что в образовательной программе учебного заведения в 2020—2021 году отсутствует урок православия.

Напомним, на рязанскую мэрию подали в суд с требованием передать здание школы на улице Семинарской. Ранее директор школы №6 подтвердила РЗН. Инфо намерение епархии забрать здание.