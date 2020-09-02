Мэрия рассказала о сроках перекрытия моста на улице Ленина

Подробнее об изменении движения мэрия сообщит заранее.

Перекрытие моста на улице Ленина на первом этапе реконструкции не планируется. Об этом сообщает ТКР со ссылкой замначальника управления благоустройства города Алексея Муковнина.

«Работы будут разбиты на основные три этапа: устройство новых коммуникаций (кабельной канализации), строительство сооружения (арки) и благоустройство (укладка плитки)», — отметил Муковнин.

Перекрывать дорогу планируют только после подключения новых коммуникаций. Подробнее об изменении движения мэрия сообщит заранее.

Подготовку к реконструкции моста начнут 2 сентября, а сами работы — ориентировочно 5 сентября.

Ранее власти заявляли, что ремонт моста займет 10 месяцев, позже — что его растянут на два года. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок. Реконструкция обойдется в 178,8 миллиона рублей.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.