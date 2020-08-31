Стало известно, когда начнется ремонт моста у цирка

Ранее власти заявляли, что ремонт моста займет 10 месяцев, позже — что его растянут на два года.

В рязанской мэрии сообщили, когда начнется ремонт моста у цирка. Подготовительные мероприятия стартуют в среду, 2 сентября, а сами работы — в субботу, 5 сентября, сообщает издательство «Пресса».

Ранее власти заявляли, что ремонт моста займет 10 месяцев, позже — что его растянут на два года. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок. Реконструкция обойдется в 178,8 миллиона рублей.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.