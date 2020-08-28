Любимов извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста у цирка

Реконструкция моста запланирована на начало осени текущего года.

Губернатор Николай Любимов извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста у цирка. Об этом он сказал журналистам 28 августа на открытии «Кремлевского» маршрута в ЦПКиО.

«Хочу вместе с городом принести извинения горожанам за временные неудобства связанные с реконструкцией моста через Лыбедский бульвар. Мы постараемся в максимально короткие сроки все сделать», — рассказал губернатор.

Напомним, что реконструкция моста запланирована на начало осени текущего года и обойдется в 175 млн рублей.