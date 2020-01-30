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15:54, 30 января 2020 436
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Мост через Лыбедь на улице Ленина реконструируют за десять месяцев — мэрия

Мост через Лыбедь на улице Ленина реконструируют за десять месяцев — мэрия

Мост через Лыбедь на улице Ленина реконструируют за десять месяцев. Стоимость работ составит более 170 миллионов рублей, сообщили на сайте горадминистрации.

В пресс-службе отметили, что восстановление моста будет проводиться с учетом архитектуры ранее находившегося на этом месте кирпичного арочного моста.

Под мостом сделают тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.

На время проведения работ изменятся маршруты общественного транспорта. Также заменят аварийную лестницу, установят подъемники для маломобильных горожан, выложат тротуары плиткой, сделают новую ливневку.


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