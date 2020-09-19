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Навальный рассказал о своем восстановлении в немецкой больнице
Навальный признался, что еще недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении в немецкой больнице. В субботу, 19 сентября, он опубликовал в Instagram пост, в котором написал о «неблизкой дороге» выздоровления.

Навальный признался, что еще недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

«Я не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно», — пишет политик.

Мужчина отмечает, что нужно решить еще много проблем. Так, у него до сих дрожат ноги, когда он поднимается по лестнице. Навальный восхитился своими врачами.

«Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — подытожил Навальный.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.