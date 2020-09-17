Елена Сорокина выступит свидетелем по делу Карабасова

Ранее защита Карабасова пыталась вернуть дело прокурору.

Мэр Рязани Елена Сорокина выступит свидетелем со стороны обвинения по делу Сергея Карабасова. Об этом сообщили адвокаты обвиняемых в суде 17 сентября.

Также в качестве свидетелей выступят глава исполкома ОНФ Евгений Зызин, журналист Ирина Чепелева и бывшая начальник экономического отдела Елена Кадырова.

Заседание назначено на 25 сентября.

Ранее защита Карабасова пыталась вернуть дело прокурору.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на медиафоруме.