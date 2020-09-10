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Защита Карабасова пыталась вернуть дело прокурору
Предварительное слушание завершилось.

Защита бывшего рязанского мэра Сергея Карабасова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пыталась вернуть дело прокурору. Об этом сообщил Советский райсуд.

Предварительное слушание завершилось, ходатайство адвокатов Карабасова не удовлетворили. Рассмотрение уголовного дела назначили на 17 сентября.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на медиафоруме.