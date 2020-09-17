Суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Карабасова

Ранее его защита пыталась вернуть дело прокурору.

В четверг, 17 сентября, суд начал рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова.

На заседание Карабасов пришел в позитивном настроении. «Настроение хорошее рабочее, — сказал он журналистам. — Чувствую себя хорошо».

Ранее его защита пыталась вернуть дело прокурору.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на медиафоруме.