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Бывший мэр Карабасов не признал вину в мошенничестве
Вину отрицают также другие фигуранты.

Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов не признал вину. Уголовное дело об исчезновении детской площадки в Лесопарке суд рассмотрел в четверг, 17 сентября.

«Заявление о причинении ущерба основано на экспертизах, которые являются незаконны. Фактически площадка установлена», — заявил Карабасов.

Вину отрицают также другие фигуранты: начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

«Категорично не согласен. Обвинение — голословно», — сказал Ковалев.

Заседание суда перенесли на 25 сентября. Стало известно, что свидетелем со стороны обвинения выступит мэр Рязани Елена Сорокина.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.