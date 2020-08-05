Полиция ищет очевидцев ДТП с молодоженами на улице Зубковой

ДТП попало на видео.

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 31 июля на улице Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 24-летний мужчина на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в столб.

В результате травмы получили водитель и три его пассажирки в возрасте 23, 70 и 78 лет.

Свидетелей происшествия просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

Напомним, в машине ехали жених, невеста и их бабушки. Свадьба должна была состояться 1 августа. ДТП попало на видео.