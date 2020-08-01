В полиции прокомментировали аварию с молодоженами около Ледового дворца
25-летний водитель на Mitsubishi Lancer не справился с управлением.
В полиции прокомментировали аварию с молодоженами около Ледового дворца.
ДТП произошло в пятницу, 31 июля в 21:30 на улице Зубковой напротив дома №10.
25-летний водитель на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в столб.
Молодого человека и трех пассажирок, которым: 23,70 и 78 лет доставили в больницу.
Напомним, ранее очевидцы рассказали подробности аварии. Также организатор торжеств Дмитрий Анохин сообщил, что в машине находились молодожены.