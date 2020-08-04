Момент аварии с молодоженами на улице Зубковой попал на видео
ДТП произошло в пятницу, 31 июля в 21:30 на улице Зубковой напротив дома №10.
Момент аварии с молодоженами у Ледового дворца попал на видео. Ролик опубликовали «Дороги Рязани».
ДТП произошло в пятницу, 31 июля в 21:30 на улице Зубковой напротив дома №10.
25-летний водитель на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в столб.
Молодого человека и трех пассажирок, которым 23,70 и 78 лет доставили в больницу.
Напомним, ранее очевидцы рассказали подробности аварии. Организатор торжеств Дмитрий Анохин сообщил, что молодожены готовились сыграть свадьбу в субботу, 1 августа.