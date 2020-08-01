В разбившейся у Ледового дворца машине находились молодожены

об этом РЗН. инфо сообщил ведущий свадьбы.

В разбившейся у Ледового дворца машине находились молодожены. Об этом сообщил организатор торжеств Дмитрий Анохин.

«Завтра должен был вести свадьбу, которую прорабатывали с молодоженами еще с января месяца. И сегодня общаясь по мобильному. Они планировали вечером поехать в область за бабулями и сказали, что перезвонят по приезду. Звонка все не было и я решил сам. „Мы разбились“… вот так, судьба еще раз преподнесла нам урок, что жизненные обстоятельства могут измениться в один миг. А ребята слава Богу живы», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 31 июля, около Ледового дворца в столб врезалась иномарка. После очевидцы рассказали подробности аварии. В полиции прокомментировали ДТП.