Рязанский театр сделал заявление о продолжении работы

Отмечается, что репетиции продолжились.

Рязанский музыкальный театр сделал заявление о продолжении работы. Информацию разместили на официальном сайте.

«Вопреки распространенной некоторыми СМИ непроверенной информации театр работает, соблюдая все предписания Роспотребнадзора. Репетиции продолжаются! Надеемся на скорую встречу с вами, дорогие зрители, на премьере мюзикла М. Дунаевского „Алые паруса“», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в музыкальном театре несколько сотрудников заболели коронавирусом, а репетиции отменили.

Минкульт подтвердил два случая коронавируса в рязанском театре.

Сотрудники опровергли вспышку коронавируса и попросили не закрывать рязанский театр.