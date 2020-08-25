Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 25
23°
Ср, 26
22°
Чт, 27
20°
ЦБ USD 74.51 0.09 26/08
ЦБ EUR 88.06 0.16 26/08
Нал. USD 74.28 / 75.20 15:20
Нал. EUR 87.88 / 88.70 15:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
5 часов назад
1 219
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
5 часов назад
552
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
Вчера 11:55
4 046
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 19:58
8 644
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сотрудники опровергли вспышку коронавируса и попросили не закрывать рязанский театр
В документе также опровергается информация о том, что в театре не соблюдаются санитарные рекомендации.

Сотрудники рязанского музыкального театра написали открытое письмо в СМИ, в котором опровергли вспышку коронавируса в учреждении. Текст документа имеется в распоряжении редакции.

По заявлению работников, информацию о вспышке распространила Мария Тронь, которая «не является сотрудником театра».

«С нашей стороны готовы подтвердить, что информация не соответствует действительности. Никакой вспышки Covid-19 у нас нет. Были зарегистрированы два случая заболевания, однако заболевшие сотрудники сами проявили сознательность и сразу же ушли на больничный, что позволило избежать дальнейшего распространения инфекции. Информация об этом на данный момент официально подтверждена и опубликована на сайте Правительства Рязанской области», — говорится в сообщении.

В документе также опровергается информация о том, что в театре не соблюдаются санитарные рекомендации.

«На входе сотрудникам измеряют температуру, есть возможность обработать руки антисептиком, также сотрудники и руководство в целях предосторожности носят маски», — подчеркивается в письме.

«Мы не хотим быть закрытыми из-за одного нелепого комментария в соцсетях с фейкового аккаунта, мы хотим продолжать работать и надеемся в скором времени встретиться со зрителями», — отметили сотрудники музея.

Ранее стало известно, что в музыкальном театре несколько сотрудников заболели коронавирусом, а репетиции отменили.

Минкульт подтвердил два случая коронавируса в рязанском театре.