Сотрудники опровергли вспышку коронавируса и попросили не закрывать рязанский театр

В документе также опровергается информация о том, что в театре не соблюдаются санитарные рекомендации.

Сотрудники рязанского музыкального театра написали открытое письмо в СМИ, в котором опровергли вспышку коронавируса в учреждении. Текст документа имеется в распоряжении редакции.

По заявлению работников, информацию о вспышке распространила Мария Тронь, которая «не является сотрудником театра».

«С нашей стороны готовы подтвердить, что информация не соответствует действительности. Никакой вспышки Covid-19 у нас нет. Были зарегистрированы два случая заболевания, однако заболевшие сотрудники сами проявили сознательность и сразу же ушли на больничный, что позволило избежать дальнейшего распространения инфекции. Информация об этом на данный момент официально подтверждена и опубликована на сайте Правительства Рязанской области», — говорится в сообщении.

В документе также опровергается информация о том, что в театре не соблюдаются санитарные рекомендации.

«На входе сотрудникам измеряют температуру, есть возможность обработать руки антисептиком, также сотрудники и руководство в целях предосторожности носят маски», — подчеркивается в письме.

«Мы не хотим быть закрытыми из-за одного нелепого комментария в соцсетях с фейкового аккаунта, мы хотим продолжать работать и надеемся в скором времени встретиться со зрителями», — отметили сотрудники музея.

Ранее стало известно, что в музыкальном театре несколько сотрудников заболели коронавирусом, а репетиции отменили.

Минкульт подтвердил два случая коронавируса в рязанском театре.