Минкульт подтвердил два случая коронавируса в рязанском театре

Ранее стало известно, что в музыкальном театре несколько сотрудников заболели коронавирусом.

В рязанском музыкальном театре выявили два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минкульта во вторник, 25 августа.

«Есть два подтвержденных случая коронавируса. Однако о „вспышке“ заболеваемости говорить нельзя», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Театр работает в режиме, предписанном рекомендациями Роспотребнадзора: соблюдается дистанция, сотрудникам измеряют температуру, проводится дезинфекция.

Ранее стало известно, что в музыкальном театре несколько сотрудников заболели коронавирусом, а репетиции отменили.