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Сотрудники рязанского театра заявили о вспышке коронавируса
Рязанка рассказала, что около десятка сотрудников театра ушли на больничный.

Сотрудники рязанского музыкального театра заявили о вспышке коронавируса. На странице губернатора Николая Любимова Мария Тронь (Евдокимова) рассказала, что около десятка сотрудников театра ушли на больничный, у нескольких из них подтвердили COVID-19.

Женщина заявила, что руководство театра не рекомендует брать больничные.

«Грозятся, что если информация о количестве заболевших в театре выйдет за его пределы, то всех работников отправят на карантин и переведут на минималку», — пишет она.

Собственный источник РЗН. инфо подтвердил, что некоторые сотрудники театра сейчас находятся на больничном с коронавирусом.

Через некоторое время появилась информация, что репетиции отменили.

Позже областной минкульт подтвердил два случая коронавируса в театре.