Сотрудники рязанского театра заявили о вспышке коронавируса
Рязанка рассказала, что около десятка сотрудников театра ушли на больничный.
Сотрудники рязанского музыкального театра заявили о вспышке коронавируса. На странице губернатора Николая Любимова
Женщина заявила, что руководство театра не рекомендует брать больничные.
«Грозятся, что если информация о количестве заболевших в театре выйдет за его пределы, то всех работников отправят на карантин и переведут на минималку», — пишет она.
Собственный источник РЗН. инфо подтвердил, что некоторые сотрудники театра сейчас находятся на больничном с коронавирусом.
Через некоторое время появилась информация, что репетиции отменили.
Позже областной минкульт подтвердил два случая коронавируса в театре.