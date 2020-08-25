В мэрии объяснили, куда пропали скульптуры медведей
Одна из скульптур упала на трехлетнего мальчика.
В мэрии объяснили, куда пропали скульптуры медведей с Лыбедского бульвара. Сотрудники Дирекции благоустройства убрали их «во избежании дальнейших травм».
В мэрии уточнили, что скульптур на балансе ДБГ и УБГ нет. Ранее сотрудники администрации сообщили, что фигуры двух медведей устанавливала «Северная компания», однако компания опровергла это, заявив, что все работы на Лыбедском бульваре проводит ДБГ.
Напомним, в воскресенье, 25 августа, одна из скульптур упала на трехлетнего мальчика. Тот получил ссадины.
Проверку по этому факту назначили полиция и следователи.
Позже скульптуры медведей пропали.