Рязанская прокуратура проверит случай с упавшей на ребенка скульптурой медведя
Скульптура упала на трехлетнего мальчика.
Рязанская прокуратура проверит случай с упавшей на ребенка скульптурой медведя. Проверку надзорный орган начал в понедельник, 24 августа, после публикаций в СМИ, сообщила его пресс-служба.
Напомним, накануне скульптура упала на трехлетнего мальчика. Тот получил ссадины.
Проверку по этому факту также назначила полиция.
В мэрии сообщили, что фигуры двух медведей устанавливала «Северная компания», однако компания опровергла это, заявив, что все работы на Лыбедском бульваре проводит Дирекция благоустройства.
Позже скульптуры медведей пропали.