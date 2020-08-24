Рязанская прокуратура проверит случай с упавшей на ребенка скульптурой медведя

Скульптура упала на трехлетнего мальчика.

Рязанская прокуратура проверит случай с упавшей на ребенка скульптурой медведя. Проверку надзорный орган начал в понедельник, 24 августа, после публикаций в СМИ, сообщила его пресс-служба.

Напомним, накануне скульптура упала на трехлетнего мальчика. Тот получил ссадины.

Проверку по этому факту также назначила полиция.

В мэрии сообщили, что фигуры двух медведей устанавливала «Северная компания», однако компания опровергла это, заявив, что все работы на Лыбедском бульваре проводит Дирекция благоустройства.

Позже скульптуры медведей пропали.