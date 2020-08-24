Рязанский застройщик открестился от установки скульптуры медведя на Лыбедском бульваре

В мэрии сообщили, что медведя установила «Северная компания».

В воскресенье, 23 августа, на Лыбедском бульваре произошло ЧП. Скульптура медведя упала на трехлетнего мальчика.

Мать ребенка пожаловалась на произошедшее. В мэрии сообщили, что медведя установила «Северная компания».

Однако представители застройщика опровергли эту информацию, назвав ее недостоверной.

«Официально сообщаем: ООО „Северная Компания“ не имеет никакого отношения к изготовлению, установке или эксплуатации фигуры медведя. Работы на Лыбедском бульваре проводились и проводятся только Дирекцией благоустройства города», — говорится в сообщении.