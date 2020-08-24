В центре Рязани пропали скульптуры медведей

Одна из них накануне упала на трехлетнего ребенка.

В понедельник, 24 августа, с Лыбедского бульвара пропали скульптуры медведей. Одна из них накануне упала на трехлетнего ребенка. Мальчик отделался ссадинами.

Полиция назначила проверку после падения скульптуры медведя на ребенка. Ситуацию также проверяет прокуратура.

В мэрии сообщили, что фигуру устанавливала «Северная компания», однако компания опровергла это, заявив, что все работы на Лыбедском бульваре проводит Дирекция благоустройства.