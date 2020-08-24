Чиновники встретятся с жителями Тумы на тлеющей свалке

Свалка загорелась 20 августа.

Чиновники встретятся с жителями Тумы на тлеющей свалке. Об этом сообщила администрация Клепиковского района в понедельник, 24 августа.

Во вторник, 25 августа, в 13:00 с тумчанами встретятся глава администрации района Николай Крейтин и глава администрации Тумского городского поселения Виктор Лазарев. Они обсудят «вопросы урегулированию сложившейся ситуации на месте складирования отходов».

Напомним, свалка загорелась в четверг, 20 августа.

В воскресенье Туму накрыло ядовитым смогом. Местные жители в соцсетях писали, что не могли утром 23 августа выйти на улицу из-за резкого запаха. Через несколько часов администрация Клепиковского района отчиталась, что задымленность исчезла. Чиновники заявили, что возгорание тушат круглосуточно.