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Полиция назначила проверку после падения скульптуры медведя на ребенка на Лыбедском бульваре
Скульптура упала на трехлетнего мальчика.

УМВД по Рязанской области назначило проверку по факту падения скульптуры медведя на трехлетнего мальчика на Лыбедском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту было подано заявление, проводится проверка», — прокомментировали в полиции. Скульптура медведя рухнула на трехлетнего мальчика в воскресенье, 23 августа.

Ребенок отделался ссадинами. Мама пострадавшего рассказала, что перед этим скульптуру трогали две годовалые девочки.

В мэрии сообщили, что фигуру устанавливала «Северная компания», однако организация опровергла эту информацию.