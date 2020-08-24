Врачи рассказали о состоянии Навального

Последствия болезни остаются неясными.

Алексей Навальный остается в искусственной коме. Врачи оценили его состояние как серьезное, передает РИА Новости .

Специалисты добавили, что жизни Навального ничего не угрожает. При этом, последствия болезни остаются неясными. По словам медиков берлинской клиники, они могут быть долгосрочными, особнно в области нервной системы.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.