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Врачи рассказали о состоянии Навального
Последствия болезни остаются неясными.

Алексей Навальный остается в искусственной коме. Врачи оценили его состояние как серьезное, передает РИА Новости.

Специалисты добавили, что жизни Навального ничего не угрожает. При этом, последствия болезни остаются неясными. По словам медиков берлинской клиники, они могут быть долгосрочными, особнно в области нервной системы.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию.