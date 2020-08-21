Назван предварительный диагноз Навального

Навального госпитализировали в Омске.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз Алексея Навального. По словам медика, у него нарушился обмен веществ, что вызвало понижение сахара в крови, передает РИА Новости .

Специалисты установили, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

Навального планируют перевезти в немецкую клинику, но пока его признали нетранспортабельным.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске. Он впал в кому и у него развился отек мозга.