Назван предварительный диагноз Навального
Навального госпитализировали в Омске.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз Алексея Навального. По словам медика, у него нарушился обмен веществ, что вызвало понижение сахара в крови, передает
Специалисты установили, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Навального планируют перевезти в немецкую клинику, но пока его признали нетранспортабельным.
Напомним, Навального госпитализировали в Омске. Он впал в кому и у него развился отек мозга.