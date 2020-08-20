У Навального развился отек мозга
Источники утверждают, что состояние блогера вызвано воздействием токсичного вещества.
У Алексея Навального развился отек мозга. Об этом
Источники утверждают, что состояние блогера вызвано воздействием токсичного вещества. Врачи пытаются определить его природу.
В четверг, 20 августа, Навального экстренно госпитализировали в Омске. По предположению медиков, его могли отравить оксибутиратом натрия. Мужчина находится в коме.
Справка:
Отек головного мозга — стремительно развивающееся накопление жидкости в церебральных тканях, оно опасно и может привести к смерти.