У Навального развился отек мозга

Источники утверждают, что состояние блогера вызвано воздействием токсичного вещества.

У Алексея Навального развился отек мозга. Об этом сообщает Baza.

Источники утверждают, что состояние блогера вызвано воздействием токсичного вещества. Врачи пытаются определить его природу.

В четверг, 20 августа, Навального экстренно госпитализировали в Омске. По предположению медиков, его могли отравить оксибутиратом натрия. Мужчина находится в коме.

Справка:

Отек головного мозга — стремительно развивающееся накопление жидкости в церебральных тканях, оно опасно и может привести к смерти.