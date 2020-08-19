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Рязанским школам позволят отменить уроки из-за выборов в облдуму
В некоторых школах располагаются избирательные участки.

Рязанским школам позволят отменить уроки из-за выборов в облдуму. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами.

По ее словам, перед и после выборов (10 и 14 сентября) в рязанских школах, где располагаются избирательные участки, устроят дезинфекцию, которая не помешает учебному процессу.

«11 сентября отмены занятий в школах не планируется. Но сами школы могут скорректировать расписание или предложить другой формат обучения: экскурсии или уроки на свежем воздухе», — отметила Щетинкина.

Ранее министр сообщила, пройдут ли линейки в рязанских школах, с какой температурой детей не пустят на занятия, а также смогут ли ученики ходить без масок.