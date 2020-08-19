Стало известно, с какой температурой не пустят в рязанские школы
Глава минобра призвала родителей обращать вниманием на состояние детей.
Учеников с повышенной температурой не пустят в школы. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами.
Если у ученика будет температура 37,1 градуса, то его изолируют и не пустят на уроки.
Также Щетинкина призвала родителей обращать вниманием на состояние детей перед походом в школу.
Министр также рассказала, пройдут ли линейки в рязанских школах.