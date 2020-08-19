Стало известно, с какой температурой не пустят в рязанские школы

Глава минобра призвала родителей обращать вниманием на состояние детей.

Учеников с повышенной температурой не пустят в школы. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами.

Если у ученика будет температура 37,1 градуса, то его изолируют и не пустят на уроки.

Также Щетинкина призвала родителей обращать вниманием на состояние детей перед походом в школу.

Министр также рассказала, пройдут ли линейки в рязанских школах.