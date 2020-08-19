Стало известно, пройдут ли линейки в рязанских школах

Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами.

1 сентября в рязанских школах проведут линейки на свежем воздухе. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами. Линейки разрешены для школ до 50 человек.

В школах, где учатся более 50 человек, линейки пройдут по параллелям на свежем воздухе (не более 50 человек) или в зданиях (кабинетах) по классам.

Родителям разрешается посетить линейки на улице, но с соблюдением масочного режима. Внутрь школ родителей не пустят.