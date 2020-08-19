В рязанских школах ученики смогут ходить без масок

Маски и перчатки необходимы только для обслуживающего персонала и работников столовых.

В рязанских школах ученики смогут ходить без масок. Об этом сообщила глава регионального минобра Ольга Щетинкина на брифинге с журналистами.

По ее словам, маски и перчатки необходимы только для обслуживающего персонала и работников столовых.

«Школьники и учителя смогут пользоваться масками по своему желанию», — отметила министр.

При этом школы закупят антисептические средства для учеников, учителей и персонала.