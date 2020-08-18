Назван виновник ДТП в Скопинском районе, в котором погибла семья

В ДТП погибли мужчина, его супруга и ребенок.

В пресс-службе УМВД по Тамбовской области рассказали подробности смертельного ДТП в Скопинском районе, в котором погибла семья. Комменатрий опубликовал V1.ru.

ДТП произошло утром во вторник, 18 августа.

«По предварительным данным, 32-летний волгоградец, управляя автомобилем Mazda CX-5, ехал в сторону Москвы, — рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. — На 257-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался во встречный грузовик „КамАЗ“».

В ДТП погибла семья из Волгограда: мужчина, находившийся за рулем, а также его 28-летняя супруга и двухлетний ребенок.

Водитель «КамАЗа» получил травмы.

Ранее появились фото и видео с места аварии. После произошедшего прокуратура начала проверку