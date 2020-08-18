Появились новые фото с места с места трагедии в Скопинском районе

Машины столкнулись лоб в лоб на «встречке».

Появились новые фото с места с места трагедии в Скопинском районе. Снимки опубликовали на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 18 августа, примерно 06:25. Автомобиль Mazda выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». После лобового столкновения обе машины отлетели на обочину.

Прибывшая на место ДТП скорая констатировала гибель 32-летнего водителя легковушки и пассажиров: 28-летней женщины и двухлетнего мальчика. Водитель «КамАЗа» получил травмы, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, погибшие — жители Волгоградской области.

Также есть видео аварии. Прокуратура начала проверку.