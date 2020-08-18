Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Скопинском районе
В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Скопинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент с места аварии изъяты вещественные доказательства, устанавливаются необходимые обстоятельства происшедшего.
Напомним, авария произошла во вторник, 18 августа, примерно 06:25. 32-летний житель Волгограда на Mazda CX-5 столкнулся с «КамАЗом».
В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.
Есть видео аварии. Также появились новые фото с места с места трагедии.