Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Скопинском районе

В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Скопинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент с места аварии изъяты вещественные доказательства, устанавливаются необходимые обстоятельства происшедшего.

Напомним, авария произошла во вторник, 18 августа, примерно 06:25. 32-летний житель Волгограда на Mazda CX-5 столкнулся с «КамАЗом».

В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.

Есть видео аварии. Также появились новые фото с места с места трагедии.