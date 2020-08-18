Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Скопинском районе

В ДТП погибла семейная пара с ребенком.

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Скопинском районе.

Авария произошла во вторник, 18 августа, примерно 06:25. 32-летний житель Волгограда на Mazda CX-5 столкнулся с «КамАЗом».

В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.

Прокуратура взяла на контроль проверку по смертельному ДТП в Скопинском районе. Также появились новые фото с места с места трагедии.