Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Скопинском районе
В ДТП погибла семейная пара с ребенком.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Скопинском районе.
Авария произошла во вторник, 18 августа, примерно 06:25. 32-летний житель Волгограда на Mazda CX-5 столкнулся с «КамАЗом».
В результате ДТП водитель легковушки и пассажиры — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались.
Прокуратура взяла на контроль проверку по смертельному ДТП в Скопинском районе. Также появились новые фото с места с места трагедии.