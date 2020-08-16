Адвокат Ефремова ответил сомневающимся в инсульте у актера

Пашаев отметил, что 18 августа Ефремов должен быть в суде.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал «моральными уродами» тех, кто сомневается в инсульте у актера. Об этом он сообщил в интервью « Комсомольской правде ».

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал Пашаев.

Адвокат рассказал, что у него есть документы, подтверждающие диагноз.

Пашаев отметил, что 18 августа Ефремов должен быть в суде.

Напомним, врачи прописали Ефремову постельный режим. Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт. Актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.