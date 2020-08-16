Врачи прописали Ефремову постельный режим
Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт.
Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП, прописали постельный режим. Теперь неизвестно, сможет ли артист быть на суде 17-18 августа, передает
По его словам, Ефремову поставили диагноз средней тяжести.
«У него диагноз средней тяжести, подробности я разглашать не могу», — сказал Пашаев. Он добавил, что врачи прописали артисту постельный режим.
Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт. Актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.