Врачи прописали Ефремову постельный режим

Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт.

Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП, прописали постельный режим. Теперь неизвестно, сможет ли артист быть на суде 17-18 августа, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

По его словам, Ефремову поставили диагноз средней тяжести.

«У него диагноз средней тяжести, подробности я разглашать не могу», — сказал Пашаев. Он добавил, что врачи прописали артисту постельный режим.

Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт. Актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.