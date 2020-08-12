Разгромившему зал ожидания на станции «Лесок» рязанцу вынесли приговор
Приговор суда вступил в законную силу.
В Рязани вынесли приговор молодому человеку, разгромившему зал ожидания на станции «Лесок». Об этом сообщила Рязанская транспортная прокуратура.
В ноябре 2019 года он и его несовершеннолетние приятели разгромили зал ожидания на станции «Лесок»: они сломали плафон освещения и вытащили несколько проводов. В суде молодой человек признал вину под давлением доказательств. Суд назначил ему обязательные работы на срок 180 часов. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, молодой человек также пытался угнать несколько машин в Соколовке. Помимо этого, рязанец причастен к серии краж велосипедов и имущества из машин.