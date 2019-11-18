Полиция начала проверку после сообщений о разбитых автомобилях в Соколовке

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От рязанцев поступило три заявления о разбитых автомобилях припаркованных в Соколовке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в понедельник, 18 ноября.
В ведомстве отметили, что за два дня в полицию обратились три человека: двое в воскресенье, 17 ноября, один — в понедельник, 18 ноября.
По всем сообщениям на место выезжали сотрудники полиции. Идет проверка.
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