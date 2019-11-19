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15:26, 19 ноября 2019 796
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Станцию «Лесок» и автомобили в Соколовке разбил один молодой человек — полиция 2

Станцию «Лесок» и автомобили в Соколовке разбил один молодой человек — полиция

Станцию «Лесок» и автомобили в Соколовке разбил 18-летний молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О разбитых машинах в полицию поступили три заявления. Выяснилось, что их повредил 18-летний рязанец, который также пытался угнать «тринадцатую». Злоумышленник завел ее, разбив стекло и повредил электропроводку, затем пытался проехать на автомобиле несколько улиц, но транспортное средство заглохло. Машину бросили.

По предварительной информации, вечером 17 ноября молодой человек был нетрезв и, разбив стекло, пытался угнать попадавшиеся на пути автомобили.

«Завести автомобиль удалось только с пятой попытки», — отметили в полиции.

Выяснилось, что этот же молодой человек вечером 17 ноября повредил зал ожидания на станции «Лесок» под Рязанью.

Полиция установила личности приятелей злоумышленника — двух 16-летних рязанцев и двух 14-летних жительниц Рязани. Юноши состоят на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации, компания была пьяна и старший из них, «повреждая стены зала ожидания, хотел показать девушкам свою силу».

Помимо этого, рязанец причастен к серии краж велосипедов в Рязани и имущества из машин.

Идет расследование, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.


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