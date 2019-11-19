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Станцию «Лесок» и автомобили в Соколовке разбил 18-летний молодой человек. Об этом сообщила
О разбитых машинах в полицию
По предварительной информации, вечером 17 ноября молодой человек был нетрезв и, разбив стекло, пытался угнать попадавшиеся на пути автомобили.
«Завести автомобиль удалось только с пятой попытки», — отметили в полиции.
Выяснилось, что этот же молодой человек вечером 17 ноября
Полиция установила личности приятелей злоумышленника — двух 16-летних рязанцев и двух 14-летних жительниц Рязани. Юноши состоят на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних.
По предварительной информации, компания была пьяна и старший из них, «повреждая стены зала ожидания, хотел показать девушкам свою силу».
Помимо этого, рязанец причастен к серии краж велосипедов в Рязани и имущества из машин.
Идет расследование, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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