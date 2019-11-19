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Под Рязанью подростки разгромили зал ожидания на станции «Лесок». Соответствующий ролик опубликован «ВКонтакте».
Молодые люди сломали плафон освещения и вытащили несколько проводов.
Согласно данным на видеорегистраторе, инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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