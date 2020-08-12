Адвокат Ефремова сравнил артиста с овощем

Ефремова госпитализировали из зала суда.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист на заседании суда во вторник, 11 августа, был очень в плохом состоянии. По словам Пашаева, актер был словно овощ, сообщил телеканал « Звезда ».

«Вы знаете, есть овощ. Он был никакой: разговаривать не может, как без сознания, что-то говорит на непонятном языке, спрашивает что-то непонятное», — заявил защитник.

У адвоката нет информации о точном состоянии артиста. В среду, 12 августа, он приехал в Боткинскую больницу, где находится актер, чтобы узнать подробности о здоровье подзащитного.

По словам Пашаева, во время заседания очень долго решался вопрос о госпитализации актера, что возмутило адвоката.

Напомним, Ефремова госпитализировали из зала суда. Из-за этого заседание суда отложили. Также появилось видео госпитализации актера из зала суда.