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16:32, 4 февраля 2020 100
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В Рязани отремонтировали поликлинику №10

В Рязани отремонтировали поликлинику №10

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отремонтировали поликлинику №10. Во вторник, 4 февраля, корреспондент РЗН. инфо побывал на экскурсии по медицинскому учреждению и осмотрел итоги работ.

Компанию приглашенным журналистам составила заведующая поликлиникой Ольга Мишина. По ее словам, ремонт начался в ноябре прошлого года и завершился на днях. При этом работа учреждения не останавливалась.

«В здании полностью заменили электрическую проводку, водопровод и отопление, уложили новую плитку на пол, установили пластиковые двери», — рассказала Мишина.

Кроме того, кабинеты распределили по принципам «бережливого производства», разделив терапевтов и специалистов, а также отремонтировали 43 кабинета из 46.

В поликлинику закупили новое оборудование для хирургов, в кабинеты ЛОРа и УЗИ. После ремонта в учреждение приняли на работу новых врачей-терапевтов.

На ремонт потратили 11 миллионов 900 тысяч рублей, средства поступили из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, что количество прикрепленных пациентов к поликлинике №10 — около 54 тысяч человек.

Напомним, в этот же день прокуратура провела проверку в рязанской больнице № 10.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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