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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани отремонтировали поликлинику №10. Во вторник, 4 февраля, корреспондент РЗН. инфо побывал на экскурсии по медицинскому учреждению и осмотрел итоги работ.
Компанию приглашенным журналистам составила заведующая поликлиникой Ольга Мишина. По ее словам, ремонт начался в ноябре прошлого года и завершился на днях. При этом работа учреждения не останавливалась.
«В здании полностью заменили электрическую проводку, водопровод и отопление, уложили новую плитку на пол, установили пластиковые двери», — рассказала Мишина.
Кроме того, кабинеты распределили по принципам «бережливого производства», разделив терапевтов и специалистов, а также отремонтировали 43 кабинета из 46.
В поликлинику закупили новое оборудование для хирургов, в кабинеты ЛОРа и УЗИ. После ремонта в учреждение приняли на работу новых врачей-терапевтов.
На ремонт потратили 11 миллионов 900 тысяч рублей, средства поступили из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Отметим, что количество прикрепленных пациентов к поликлинике №10 — около 54 тысяч человек.
Напомним, в этот же день прокуратура
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