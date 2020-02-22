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Фото: Администрация Рязани
В рязанской мэрии назвали предварительное время устранения крупной коммунальной аварии. По прогнозам, водоснабжение восстановят к 18:00.
Напомним, утрмо в субботу, 22 февраля, на улице Новой произошла авария. На время ее устранения в городе массово
Из-за аварии
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.