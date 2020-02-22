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13:19, 22 февраля 2020 194
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В рязанской мэрии назвали предварительное время устранения крупной коммунальной аварии

В рязанской мэрии назвали предварительное время устранения крупной коммунальной аварии

Фото: Администрация Рязани

В рязанской мэрии назвали предварительное время устранения крупной коммунальной аварии. По прогнозам, водоснабжение восстановят к 18:00.

Напомним, утрмо в субботу, 22 февраля, на улице Новой произошла авария. На время ее устранения в городе массово отключили воду.

Из-за аварии затопило Касимовское шоссе.

Горжанам начали раздавать техническую воду.


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